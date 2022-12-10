السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السلطة الفلسطينية تصاب بالانفصام بالشخصية

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتخصص بالشؤون الاسرائيلية جلال أبورمانة بروز ظاهرة ميل مملثي حركة فتح في الضفة الغربية للمشاركة في المقاومة، أصاب السلطة الفلسطينية بالانفصام بالشخصية.

العالم - خاص بالعالم

وقال أبورمانة في حديث لقناة العالم ان الضفة تتمني ان تحذو حذو غزة ان استطاعت، ولو اتيح لها المجال لأدت دوراً أكبر من دور غزة.

وأوضح ان السلطة الفلسطينية تلاحض وتراقب ظاهرة باتت تتسع في المجتمع الفلسطيني وهي ميل المعظم ممن يمنتمون لحركة فتح من أبناء الشبيبة الی المشاركة المباشرة في المقاومة وكثير من الشهداء الذين ارتقوا في الاونه الاخيرة لهم تأييد بشكل واخر، لحركة فتح والاخطر من ذلك ان عدداً من المقاومين الذين نفذوا عمليات فدائية في الاونه الاخيرة، يمنتون الی الاجهزة الامنية.

وأكد ان هذه الحالة جعلت السلطة الفلسطينية أمام انفصام بالشخصية فإما ان تحذو حذو ياسر عرفات عندما قام باحتضان المقاومة وبالتالي انطلقت الانتفاضة الثانية وكان هو علی رأس هذه المقاومة لكل الفصائل المختلفة واما ان يقوموا بقمع هؤلاء.

روابط ذات صلة

مواجهات مع الاحتلال تخلّف عشرات الإصابات في مدن الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مولوي عبدالواحد ريكي.. رفض تحويل السُنّة الى حطب لنيران الفتن.. فقتلوه

البحرين توجه دعوة للعنصري الفاشي "بن غفير" لحضور احتفال بسفارتها

الخميس المقبل.. فرصة ممنوحة وربما أخيرة لانتخاب رئيس جديد للبنان

شاهد بالفيديو.. السلطة الفلسطينية تصاب بالانفصام بالشخصية

زوجة محمد القحطاني تعلن عن استمرار إخفائه القسري لأكثر من 46 يوماً

شاهد: وزير مصري منزعج من صوت الأذان وهذا جواب سائح أجانب ورواد مواقع التواصل