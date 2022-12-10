السلطة الفلسطينية تصاب بالانفصام بالشخصية

العالم - خاص بالعالم

وقال أبورمانة في حديث لقناة العالم ان الضفة تتمني ان تحذو حذو غزة ان استطاعت، ولو اتيح لها المجال لأدت دوراً أكبر من دور غزة.

وأوضح ان السلطة الفلسطينية تلاحض وتراقب ظاهرة باتت تتسع في المجتمع الفلسطيني وهي ميل المعظم ممن يمنتمون لحركة فتح من أبناء الشبيبة الی المشاركة المباشرة في المقاومة وكثير من الشهداء الذين ارتقوا في الاونه الاخيرة لهم تأييد بشكل واخر، لحركة فتح والاخطر من ذلك ان عدداً من المقاومين الذين نفذوا عمليات فدائية في الاونه الاخيرة، يمنتون الی الاجهزة الامنية.

وأكد ان هذه الحالة جعلت السلطة الفلسطينية أمام انفصام بالشخصية فإما ان تحذو حذو ياسر عرفات عندما قام باحتضان المقاومة وبالتالي انطلقت الانتفاضة الثانية وكان هو علی رأس هذه المقاومة لكل الفصائل المختلفة واما ان يقوموا بقمع هؤلاء.