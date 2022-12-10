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مونديال قطر..

ردة فعل مشجعين أجانب عند سماع القرآن الكريم+فيديو

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل المشجعين الأجانب عند سماع القرآن الكريم خلال حضورهم في كأس العالم بقطر.

العالم - قطر

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