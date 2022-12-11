صنّاع القرار الأوروبي يركضون نحو الهاوية

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج"قلم رصاص"ما نشرته صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا تحت عنوان"وسط تخوف من شتاء بارد ومظلم الألمان يعودون لعصر الحطب" قائلة:"مع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي طالت موسكو وانعكاسها على تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تشهد ألمانيا إقبالاً كبيراً، على شراء الأخشاب والحطب، في محاولة للتغلب على تكاليف التدفئة الناتجة عن الزيادة الشديدة في أسعار الغاز والكهرباء. المجتمع الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، طالت المواطنين الضحايا الباحثين عن بدائل لحل أزمة الطاقة، بالإشارة إلى ظهور "سوق وهمي" للحطب في ألمانيا يستغل حاجة الناس.

وتابع التقرير :"ومع تقلص إمدادات الأخشاب أيضاً في الأسواق "يتجه بعض الناس إلى الغابات والأخشاب القريبة من منازلهم"، قائلة: "أعتقد أن هذا هو مستقبلنا أو على الأقل المستقبل القريب"نعيش صراعا كبيرا، لا نعرف كيف سيكون الشتاء. أعتقد أنه سيكون وقتاً صعباً".

وحول موضوع عودة الألمان الى عصر الحطب أكد محمد حيدر الباحث السياسي من لندن ان أسعار الطاقة ارتفعت في اوروبا من فيول وغاز والمشتقات النفطية بشكل غير عادي ولا يحتمله المواطن الا أن الأزمة لم تصل الى هذا الحد في العودة لعصر الحطب.

كما بحث برنامج قلم رصاص ما كتبه الدبلوماسي الايطالي السابق ماركو كارنيلوس في صحيفة ميدل ايست البريطاني تحت عنوان:"الحرب بين روسيا وأوكرانيا سياسة الطاقة في أوروبا عمل يضر بالنفس"قائلا:" لقد أدى قانون التخفيض إلى تصعيد التوترات بين ضفتي المحيط الأطلسي. في مثل هذه الظروف ، فإن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي قد تتعرض للخطر.

وقال:"كما دفعت الأسباب الجيوسياسية أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي ، من أجل تجنب الاعتماد على دولة استبدادية وخطيرة. يجب على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي الآن شرح المنطق وراء التخلي عن أرخص خيار توريد ، وهو الغاز الذي يتم توصيله عبر الأنابيب ، لاختيار أغلى خيار ، وهو الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً ، من نفس المورد.

ضيف هذه الحلقة:

- د. محمد حيدر الباحث السياسي من لندن

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