الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صنّاع القرار الأوروبي يركضون نحو الهاوية

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"قلم رصاص"مواضيع متعددة، نتناول فيها مختارات من تحليلات ومقالات وردت في صحف أوروبية وفرنسية وبريطانية وألمانية والصحف التركية سلطت الضوء على أزمة الطاقة في أوروبا.

العالم قلم رصاص

ويرصد برنامج"قلم رصاص"ما نشرته صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا تحت عنوان"وسط تخوف من شتاء بارد ومظلم الألمان يعودون لعصر الحطب" قائلة:"مع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي طالت موسكو وانعكاسها على تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تشهد ألمانيا إقبالاً كبيراً، على شراء الأخشاب والحطب، في محاولة للتغلب على تكاليف التدفئة الناتجة عن الزيادة الشديدة في أسعار الغاز والكهرباء. المجتمع الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، طالت المواطنين الضحايا الباحثين عن بدائل لحل أزمة الطاقة، بالإشارة إلى ظهور "سوق وهمي" للحطب في ألمانيا يستغل حاجة الناس.

وتابع التقرير :"ومع تقلص إمدادات الأخشاب أيضاً في الأسواق "يتجه بعض الناس إلى الغابات والأخشاب القريبة من منازلهم"، قائلة: "أعتقد أن هذا هو مستقبلنا أو على الأقل المستقبل القريب"نعيش صراعا كبيرا، لا نعرف كيف سيكون الشتاء. أعتقد أنه سيكون وقتاً صعباً".

وحول موضوع عودة الألمان الى عصر الحطب أكد محمد حيدر الباحث السياسي من لندن ان أسعار الطاقة ارتفعت في اوروبا من فيول وغاز والمشتقات النفطية بشكل غير عادي ولا يحتمله المواطن الا أن الأزمة لم تصل الى هذا الحد في العودة لعصر الحطب.

كما بحث برنامج قلم رصاص ما كتبه الدبلوماسي الايطالي السابق ماركو كارنيلوس في صحيفة ميدل ايست البريطاني تحت عنوان:"الحرب بين روسيا وأوكرانيا سياسة الطاقة في أوروبا عمل يضر بالنفس"قائلا:" لقد أدى قانون التخفيض إلى تصعيد التوترات بين ضفتي المحيط الأطلسي. في مثل هذه الظروف ، فإن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي قد تتعرض للخطر.

وقال:"كما دفعت الأسباب الجيوسياسية أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي ، من أجل تجنب الاعتماد على دولة استبدادية وخطيرة. يجب على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي الآن شرح المنطق وراء التخلي عن أرخص خيار توريد ، وهو الغاز الذي يتم توصيله عبر الأنابيب ، لاختيار أغلى خيار ، وهو الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً ، من نفس المورد.

ضيف هذه الحلقة:

- د. محمد حيدر الباحث السياسي من لندن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

رئيسي: مستعدون لوقف الحرب في اوروبا

عبداللهيان يجتمع بسفراء الجمهورية الإسلامية في أوروبا

تصاعد ازمة الهجرة من تونس الى اوروبا

هل تصغى اوروبا الى التحذير الأيراني؟ ومااسباب احتجاجات تونس؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنّاع القرار الأوروبي يركضون نحو الهاوية

مقتل 6 مدنيين باكستانيين بنيران أفغانية "غير مبررة" على الحدود

أردوغان يهاجم أمريكا ويتوعد بعملية عسكرية كبيرة

الرئيس المشاط : لن نالو جهدا في دعم الشريحة المسحوقة من الشعب

خلاف مغربي جزائري في اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

شاهد بالفيديو.. مشروع 'لمسة أمي' يحيي تراث التطريز الفلسطيني