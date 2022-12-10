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الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على دعم بلاده للاغتيالات واعمال الشغب بالبلاد وفرض اجراءات حظر على بعض الرعايا الايرانيين

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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