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وزارة الصحة : 38 اصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : 38 اصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في إيران
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 38 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و105 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و658 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و468 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و86 الفا و90 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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