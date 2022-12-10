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الانتخابات التشريعية التونسية..من سيشارك ومن سيقاطع؟

الانتخابات التشريعية التونسية..من سيشارك ومن سيقاطع؟
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تجرى أول انتخابات تشريعية تونسية بعد اقالة الرئيس قيس سعيد الحكومة و حله مجلس النواب في 25 يوليو 2021.

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