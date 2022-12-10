شاهد.. فضائح إبن سلمان المخزية

العالم - المحميات

فاز المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حاليا في قطر، على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-2.

واستغل الإعلام السعودي الفوز ليلمع صورة ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، لدى الرأي العام مخفيا جميع جرائمه بحق حقوق الإنسان وسجناء الرأي والأطفال المحكومين بالإعدام.

وعندما خسر المنتخب السعودي أمام المكسيك نسب الإعلام السعودي هذه الخسارة إلى المدرب والاعبيين.

بات التطبيع السعودي مع الصهاينة جليا وظاهرا للملأ العام، يبدو أن النظام السعودي يريد أن يظهر وجهه الحقيقي، بينما الشعب السعودي كباقي الشعوب العربية في مونديال قطر 2022 أظهر مساندته ومناصرته للقضية الفلسطينية، شغل النظام السعودي ذبابة الإلكتروني لمحاربة المشجعين السعوديين الرافضين للتطبيع.

وفي سياق ثان، النظام السعودي متخصص بإفساد المجتمع، والقضاء على الإسلام حيث يقيم حفلات عاهرة يهدف من خلالها هدم القيم المجتمع والإسلام.

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