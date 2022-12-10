السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

وسط ترحيب المواطنين..

شاهد.. عرض عسكري مهيب لمجموعات عرين الأسود في نابلس

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

ظهرت مجموعة مقاتلي "عرين الأسود" الفلسطينية ، بعرض عسكري مهيب في باب الساحة خلال حفل تأبين نظمته وسط البلدة القديمة بنابلس.

العالم - فلسطين

وقالت مجموعات عرين الأسود: "إن من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم"، مؤكدة "صمود مقاوميها الذين يغيرون الإستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المعارك".

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد "نظمت "عرين الأسود" حفل تأبين لشهدائها بعد مرور 40 يوما على استشهاد قائدها وديع الحوح، وعدد من مقاتلي "العرين"، في منطقة باب الساحة، بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاوميها".

وفي سياق اخر نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مسيرا عسكريا توشح بوشاح مجموعة عرين الأسود. وانطلق المسير من موقع بدر العسكري في غزة، وانتهى عند مكتب قائد حركة حماس يحيى السنوار.

وشددت فصائل المقاومة على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات على يد المستوطنين. ووجهت الفصائل التحية للمقاومين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

روابط ذات صلة

فلسطين.. مجموعات عرين الأسود ترفع حالة الاستنفار والجهوزية

عرين الأسود تتوعد الاحتلال بعد جريمة إعدام شاب فلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أمير قطر يحتفل بفوز المغرب التاريخي على البرتغال

بالفيديو.. فرحة الفلسطينيين بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

بالصور.. مقتل قياديين بـ "قسد" في استهداف تركي لسيارتهم شمال الحسكة

بالفيديو.. شاهد أول متطوّع للإسعاف الطبي في العراق

وسط ترحيب المواطنين.. شاهد.. عرض عسكري مهيب لمجموعات عرين الأسود في نابلس

حماس تبارك فوز المنتخب المغربي التاريخي على البرتغال