شاهد.. عرض عسكري مهيب لمجموعات عرين الأسود في نابلس

العالم - فلسطين

وقالت مجموعات عرين الأسود: "إن من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم"، مؤكدة "صمود مقاوميها الذين يغيرون الإستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المعارك".

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد "نظمت "عرين الأسود" حفل تأبين لشهدائها بعد مرور 40 يوما على استشهاد قائدها وديع الحوح، وعدد من مقاتلي "العرين"، في منطقة باب الساحة، بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاوميها".

وفي سياق اخر نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مسيرا عسكريا توشح بوشاح مجموعة عرين الأسود. وانطلق المسير من موقع بدر العسكري في غزة، وانتهى عند مكتب قائد حركة حماس يحيى السنوار.

وشددت فصائل المقاومة على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات على يد المستوطنين. ووجهت الفصائل التحية للمقاومين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

