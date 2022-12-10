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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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متحدث الخارجية الايرانية يدين الحظر الاسترالي غلى افراد ومؤسسات ايرانية معتبرا انه مصداق للتدخل بشؤون ايران الداخلية واثارة العنف والكراهية
الرئيس الايراني يشدد لدى مواساته عائلة الشهيد الشيخ مولوي عبدالواحد إمام احد مساجد مدبنة خاش على الاسراع بالكشف عن هوية قاتليه ومعاقبتهم
الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على دعم بلاده للاغتيالات واعمال الشغب بالبلاد وفرض اجراءات حظر على بعض الرعايا الايرانيين
الرئيس الايراني يشدد لدى مواساته عائلة الشهيد الشيخ مولوي عبدالواحد إمام احد مساجد مدبنة خاش على الاسراع بالكشف عن هوية قاتليه ومعاقبتهم
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
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