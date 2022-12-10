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الرئيس الايراني يشدد لدى مواساته عائلة الشهيد الشيخ مولوي عبدالواحد إمام احد مساجد مدبنة خاش على الاسراع بالكشف عن هوية قاتليه ومعاقبتهم

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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