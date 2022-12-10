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متحدث الخارجية الايرانية يدين الحظر الاسترالي غلى افراد ومؤسسات ايرانية معتبرا انه مصداق للتدخل بشؤون ايران الداخلية واثارة العنف والكراهية

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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