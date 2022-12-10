مدرب منتخب المغرب: كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا

العالم - المغرب

وسجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، بضربة رأسية قوية.

وقال الركراكي في تصريحات بعد المباراة: "مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا مثل البرتغال. رأيتم الإصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا".

وأضاف: "أنا سعيد جدا. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات".

وختم "من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا (أن يحققوا مثل هذه الإنجازات) وكان هناك شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب .أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والاتحاد المغربي لكرة القدم".

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين فرنسا وإنجلترا.