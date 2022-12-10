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لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

قام لاعبو المنتخب المغربي بالاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققوه بالفوز على البرتغال والتأهل للمربع الذهبي ببطولة كاس العالم لكرة القدم لأول مرة في التاريخ العربي والإفريقي.

العالم-المغرب

وقام اللاعبون بالسجود لله شكرا على الفوز والتأهل كما قاموا برفع علم بلادهم وكالعادة كان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة، ورد الجمهور لهم التحية وقاموا بالهتاف لهم معبرين عن سعادتهم بالانتصار الثمين.

وقاد اللاعب يوسف النصيري أسود الأطلس ليوم تاريخي بالفوز على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم في الدور ربع النهائي.

بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا حيث يتواجه الفريقان الأوروبيين في وقت لاحق الليلة.

ونشر نجما المنتخب المغربي، عبد الحميد صابيري، وزكريا بوخلال، صورا لهما على "انستغرام" وهم يتوشحان بالعلم الفلسطيني.

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