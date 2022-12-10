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إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الصيني لدى طهران، احتجاجا على بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع الجزر الايرانية الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".

وأوضح كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني أعرب في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.

هذا واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "التهم الواردة لإيران في البيان، تكرار لسياسة "الإيران فوبيا" الفاشلة للتغطية على الاجراءات المزعزعة لأمن المنطقة من قبل بعض الدول الاقليمية الداعمة للإرهاب".

وأضافت: "الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى"، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية..نستغرب من إثارة بعض القضايا في البيان الخليجي الصيني المشترك".

وفي البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أكد القادة على دعمهم لمزاعم دولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر الايرانية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

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إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

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