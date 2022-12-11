الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة وزراء جزيرة جيرسي البريطانية، كريستينا مور، يوم السبت إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد العشرات بعد انفجار وحريق في مبنى سكني.

العالم - أوروبا

وامتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب، لكن السكان أفادوا برائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار. لم يتم تصنيف الوضع على أنه حادث إرهابي، رغم أن السلطات تحقق في جميع السبل.

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة جزيرة جيرسي، إنه تم تنبيه الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.

وأكد سميث أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق "انهار تمامًا"، واصفًا الموقف بأنه "مشهد مدمر".

وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق. مضيفًا أنه تم نقل ما بين 20 و30 شخصًا إلى دار بلدية قريبة بحثا عن ملجأ.

وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت، وفقا لشبكة "سي إن إن".

جيرسي هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، وهي مملوكة للتاج البريطاني، ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة نفسها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

قتيل وأكثر من 10 مفقودين نتيجة انفجار في جزيرة بريطانية

انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري في محافظة 'أبين' المحتلة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

أنباء عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم إسرائيلي شرق تل أبيب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يقمع مقدسيين خلال احتفالهم بفوز المغرب

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية

تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من صلاحياتها بسبب فضيحة

صنعاء: الجهات التي تهرّب نفطنا ستتعرض لعقوبات الجيش اليمني

إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني