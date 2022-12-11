الاحتلال يقمع مقدسيين خلال احتفالهم بفوز المغرب

العالم - فلسطین

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الشبان باستخدام الهراوات في باب العمود والساهرة، وسادت حالة من الاستنفار بين صفوف جنود الاحتلال.

ولاحقت القوات الشبان في شوارع القدس، وانتشرت بكثافة وحاصرت الشبان خلال ترديد هتافات نصرة للمغرب.

واحتفل العشرات من المقدسيين مساء السبت عند درج باب العامود، ورددوا هتافات تشيد بفوز المغرب منها "من القدس تحية للمغرب العربية"، ورفعوا الأعلام المغربية خلال الاحتفال وعلى سور البلدة القديمة.

كما رفع مقدسيون العلم المغربي على مركباتهم خلال مرورهم بباب العمود، ردًا على قمع القوات الاحتفالات.



