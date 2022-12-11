مونديال قطر.. نهاية منافسات مرحلة ربع النهائي

العالم - فار

وفي ختام مباريات يوم أمس تم تحديد أفضل اربعة فرق في بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين.

كما تم تحطيم الرقم القياسي للأفارقة وجاءت النتائج خلافا لكل التوقعات. وهذا ما يميز سحر كرة القدم.

أما المغرب فقد أكمل يوم السبت وفي المباراة الثالثة من دور ربع النهائي وفي مواجهته منتخب البرتغال، أكمل تشكيلة مفاجأته المتتالية ونجح في هزيمة البرتغال بهدف نظيف، ليغادر رونالدو ورفاقه قطر عائدين الى ديارهم بعد توديع منافسات المونديال.

لكن كريستيانو رونالدو الذي كان جالساً على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال الأخيرة، فقد استقطب الكثير من اهتمام وسائل الاعلام والجمهور وأثار العديد من التكهنات حوله، إذ مهما حاول خلال هذه الكأس وبذل الجهد لم يستطع تجاوز الرقم القياسي لأسطورة كرة القدم البرتغالي إيزيبيو.

أما المباراة الاخيرة من دور ربع نهائي المونديال فكانت مباراة فرنسا وانجلترا والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 2 – 1.