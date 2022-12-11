استهداف كهف بداخله عناصر لـ'داعش' بضربة جوية في كركوك شمالي العراق

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وذكرت الخلية في بيان ، انه "تتوالى الضربات الموجعة من قبل قطعاتنا الأمنية على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم."

وأضافت، أنه "بناءً على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة، استهدفت خلالها كهف بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة التون كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

واستذكرت الرئاسات العراقية الثلاث، الجمهورية، والنواب، والوزراء، أمس السبت، الذكرى الخامسة لطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من الأراضي العراقية في العاشر من ديسمبر 2017.

وارتكب تنظيم داعش الإرهابي أبشع جرائم ضد الإنسانية في العراق وسوريا ومازالت خلاياه النائمة تنشط في بعض مناطق العراق وتواصل قوات الأمن ملاحقة بقايا هذا التنظيم وتدمير أوكارههم ومراكز تجمعاتهم للقضاء عليهم نهائيا.