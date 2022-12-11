شاهد.. رواد التواصل يعلقون على أهم الأحداث الاقليمية والدولية

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في التفاصيل، نفذ صباح الخميس في العاصمة الإيرانية طهران حكم الإعدام بحق "محسن شكاري" المجرم المدان بالحرابة، وقتل أحد عناصر قوات التعبئة، على خلفية احداث الشعب الاخيرة الى شهدتها البلاد.

حكم الاعدام الذي صدر بحق محسن شكاري، استند الى الحقائق والشواهد التي قام بها بقصد إثارة الرعب والإخلال بالسلم والأمن العام وتعمد إصابة أحد قوات التعبئة بسلاح أبيض، ما أدى الى استشهاده، فضلا عن قيامه باغلاق أحد شوارع طهران في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.



اعلن مجلس أمن محافظة سيستان وبلوجستان شرق إيران استشهاد إمام مسجد الإمام الحسين الشيخ مولوي عبد الواحد ريغي.

وكان الشيخ مولوي ريكي أحد الشخصيات من ابناء السنة التي التقاها وفد قائد الثورة الاسلامية الذي زار المحافظة الشهر الماضي، واكد خلال اللقاء على إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعات معادية للدولة، مضيفا أن خطط ومؤامرات المنافقين وأعداء البلاد، باتت مكشوفة.



أما في السعودية، فتتعالى الاصوات الناقدة لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان الترفيهية الداعية الى إقامة حفلات مختلطة وماجنة في الاراضي المقدسة. وخلال الايام الاخيرة نشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو متعددة من مهرجان ميدل بيست قالوا إنها تعكس حالة الفساد الاخلاقي الذي يروج لها بن سلمان في المجتمع السعودي.



يبدو أن المانيا لن تعرف الهدوء على الاقل في الفترة القليلة المقبلة، فقد توقعت السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة متهمة بانها كانت تستهدف قلب نظام الحكم في البلاد. الجماعة المسلحة التي كشفت عنها المانيا اسمها حركة مواطني الرايخ، ترى أن حدود ألمانيا هي حدود عام سبعة وثلاثين التي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا، ويرى منتسبو هذه المنظمة أنهم امتداد للدولة الألمانية التي تبدأ عام الف وثمانمئة وواحد وسبعين وحتى انتهاء الحقبة النازية.



وفي الشأن الفلسطيني انتشر على مواقع التواصل فيديو لجنديين متقاعدين من كيان الاحتلال الاسرائيلي، الأول يروي قصة أحد الجنود الصهاينة الذي اغتصب طفلة عمرها ستة عشر عاما من أهالي قرية الطنطورة الفلسطينية عام ثمانية واربعين، والثاني يروي عنترياته في قتل المدنيين الفلسطينيين. هذه التصريحات هي جزء من وثائقي تم بثه على العديد من القنوات يتناول مجزرة الطنطورة بكل تفاصيلها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...