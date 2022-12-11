مبعوثة أممية تصل 'تل أبيب' للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين

العالم - الإحتلال

وقالت القناة "13" العبرية: "تصل "فيرجينيا غامبا"، المبعوثة الخاصة من الأمم المتحدة، إلى [إسرائيل] خلال الأسبوع الجاري لتحديد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي و[إسرائيل] "يؤذيان الأطفال".

وأوضحت أن ذلك يأتي كجزء من التقرير السنوي الذي تكتبه غامبا عن إيذاء الأطفال في مناطق الصراع.

تجدر الإشارة إلى أن تعريف الطفل هو أي شخص دون سن 18 عاما..

في غضون ذلك، تجري تحضيرات مكثفة في كيان الإحتلال لوصول المبعوثة الأممية - والتي تشمل جمع مقاطع فيديو لجنود الجيش الإسرائيلي وأدلة تبرر النشاط الصهيوني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس في العام الماضي.

وتابعت القناة: "يتم هذا الاستعداد الخاص على خلفية القلق في [إسرائيل] من أن سلوك الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال العام الماضي - ومقتل العديد من الفلسطينيين، بعضهم قاصرون - يمكن أن يؤدي إلى انتقادات لاذعة لــــ[إسرائيل] كجزء من التقرير، وحتى توصية بإضافتها إلى "القائمة السوداء"- التي تحتوي على دول لا تريد [إسرائيل] أن تكون جزءا منها".

وستلتقي المبعوثة الأممية برئيس الأركان الإسرائيلي اللواء أفيف كوخافي وكبار المسؤولين في الجيش ووزارة الخارجية والشرطة الإسرائيلية، ومن غير المتوقع أن تلتقي بالمستوى السياسي في الوقت الحالي، بسبب تغيير الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية ليئور حيات ردا على ذلك: "نجري حوارا مع مبعوثة الأمين العام والزيارة القادمة هي جزء من الحوار معها". فيما لم يعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التقرير.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت انتقادات الأمم المتحدة لكيان الإحتلال بما في ذلك حول نشاطات جيشها في الضفة الغربية، و"اليد الخفيفة" لجنوده على الزناد.