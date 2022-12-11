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السوداني يشدد على أهمية استكمال التحقيقات في أحداث رافقت تظاهرات ذي قار

السوداني يشدد على أهمية استكمال التحقيقات في أحداث رافقت تظاهرات ذي قار
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالإسراع في إتمام علاج جرحى التظاهرات وتخصيص المبالغ اللازمة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أمس السبت في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل يوم السبت، عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، واستمع من الجرحى وذويهم إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم، حيث وجّه بمتابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى.

وبيّن رئيس الوزراء خلال اللقاء، وبحسب البيان، أن "الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه."

وشدد على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد جرت إعادة تفعيل لجنة الأمر الديواني (293) الخاصة بالضحايا الذين سقطوا في التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، في سبيل إرساء قواعد العدالة وضمان الحقوق الشخصية والعامة.

وحضر اللقاء نائب رئيس مؤسسة الشهداء، ومسؤولون في وزارة الصحة ومحافظة ذي قار.

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