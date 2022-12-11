مكتب السوداني يعلن استرداد الدفعة الثانية من الامانات الضريبية المسروقة

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وذكر بيان للمكتب،أنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ"سرقة القرن، وتأكيدًا لما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال".

وتابع، أن "الدفعة الثانية بمبلغ قدره 134 مليارا و455 مليونا و600 الف دينار تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليارا و35 مليونا و536 الفا و525 دينارا ".



واوضح البيان: أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات".

وفي الخميس 8 كانون الاول الجاري، اعلنت محكمة تحقيق الكرخ، ايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى العراقي ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قامت بايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية بمبلغ قدره مائة واربع وثلاثون مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة الف دينار في الحساب المصرفي المفتوح في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي ".

واكد ان " عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية مستمر ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاث مائة وسبعة عشر مليار وخمس مائة وخمس وثلاثون مليون وخمسائة وست وثلاثون الف وخمسائة وخمس وعشرون دينار".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي، في وقت سابق، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".