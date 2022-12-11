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في هذه الحالة ستلجأ روسيا الی الحرب النووية..

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي رياض عيد ان الحرب الاوكرانية اذا وصلت الی هزيمة روسيا سوف تستخدم موسكو الأسلحة النووية دون أي شك.

العالم - خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اوكرانيا هي ساحة الحرب، الا ان الحرب، ليست مع الجيش الاوكراني بمفرده، انما الحرب الروسية تدور ضد الناتو والولايات المتحدة.

وأشار الی الميزانية الجديدة التي خصصتها الولايات المتحدة لتسليح اوكرانيا والبالغة 19 مليار و300 مليون دولار، مؤكداً ان الرئيس الروسي أراد مخاطبة الناتو والولايات المتحدة بأن الوضع اذا استمر بهذا الشكل، لن تكون امكانية الحرب النووية بعيدة.

وأوضح ان اوكرانيا من الممكن ان تلجأ لاستخدام أسلحة تكتيكية نووية تعطی لها، لذلك اتی الرد الروسي ليرعب اميركا بأن مسار الحرب ان استمر بهذا الاتجاه، قد يصل الی مواجهة نووية.

ولم يستبعد عيد لجوء روسيا الی مواجهة نووية ان لاحت هزيمة روسيا، مشيراً الی انه يجزم ان روسيا، لن تُهزم في هذه الحرب.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن بلاده قد تفكر بشكل رسمي في إضافة إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى لنزع سلاح خصم لعقيدتها العسكرية، وذلك بعد أيام فقط من تحذيره من أن نشوب حرب نووية آخذ في التزايد ملقيا باللوم على الغرب.

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