شاهد.. طهران تندد بالبيان الختامي لقمة دول الخليج الفارسي

العالم - خاص بالعالم

مرة اخرى، كررت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي ادعاءاتها الواهية بشأن الجزر الايرانية الثلاثة تنب الكبرى وتنب الصغرى وابو موسى، منتهزة هذه المرة فرصة مشاركة الرئيس الصيني شي جين-بينغ للقمة الـ43 لدول المجلس.

البيان الختامي المدان للقمة وما ورد فيه من اتهامات باطلة وتدخل في شؤون ايران الداخلية التكنولوجية والدفاعية وايضا مفاوضات رفع الحظر، اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية انه تكرار لسياسية ايرانوفوبيا الفاشلة، وجهد عبثيا للتغطية على اجراءات بعض دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي المسببة للازمات من خلال تقديمها الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الارهابية.

ولذلك طالبت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني هذا المجلس باعادة النظر في توجهاته بشأن القضايا الاقليمية واختيار المسار البناء، مشيرة الى يقظة القوات المسلحة الايرانية تجاه اي نوع من الاعمال الشريرة والمزعزعة للامن البحري، ومؤكدة ان مثل هذه البيانات والمواقف لن يكون لها اي تاثير على عزم القوات المسلحة توفير امن البلاد وامن المنطقة.

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان شدد هو ايضا على انه لا مجاملة لاي طرف بشأن ضرورة احترام وحدة اراضي ايران، فجزر تنب الصغرى وتنب الكبرى وابوموسى في الخليج الفارسي جزء أبديا لا يتجزأ من اراضي الجمهورية الاسلامية.

ولذلك التقى السفير الصيني لدى طهران جانغ هوا مع مساعد وزير الخارجية الايراني، ليؤكد احترام بكين لوحدة اراضي ايران، ويقدم شرحا لزيارة الرئيس الصيني الى الرياض، موضحا ان هذه الزيارة ترمي الى دعم السلام والاستقرار في المنطقة واستخدام الحوار كأداة لحل المشاكل، معتبرا ان سياسة الصين تقوم على التوزان، والتبادلات الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني المرتقبة لإيران في الأيام المقبلة تعد دليلا على هذا النهج.