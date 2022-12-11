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الاحتلال يعتقل فتى فلسطينيا من 'تل السبع' في النقب بمزاعم واهية كعادته

الاحتلال يعتقل فتى فلسطينيا من 'تل السبع' في النقب بمزاعم واهية كعادته
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا من "تل السبع" في النقب المحتل بزعم إلقائه حجارة على سيارة شرطة.

العالم - الإحتلال

وذكرت القناة السابعة العبرية،أن شرطة الاحتلال اعتقلت فتى فلسطينيًا (17 عاما) لـ"الاشتباه في إلقائه حجر على سيارة شرطة وتحطيم زجاجها الأمامي".

وأشارت القناة إلى أن الحدث وقع الليلة الماضية خلال احتفالات في النقب على خلفية صعود المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقدم شرطة الاحتلال الفتى أمام محكمة الصلح في بئر السبع.

وقاد يوسف النصيري مهاجم المغرب منتخب بلاده للفوز على البرتغال بهدف نظيف مساء أمس، ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، ليلاقي فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

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