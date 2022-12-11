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البطريرك الماروني يدعو إلى إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان

البطريرك الماروني يدعو إلى إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

طالب البطريرك الماروني الكاردينال ‘‘مار بشارة بطرس الراعي ’’ في عظة الأحد، بالتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وقال إنه لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية.

العالم - لبنان

واعتبر أنّ الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم من يرفضون التدويل، وحين يتم تعطيل الحل الداخلي ويُرفض التدويل، يعني أن هؤلاء الأفرقاء لا يريدون أي حل للقضية اللبنانية، وهم يريدون لبنان كما يريدون، فيما لبنان سيكون كما يريده جميع أبناءه المخلصون.
وفيما يتعلق باجتماع حكومة تصريف الأعمال، أكد الراعي أنه تمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأحد الماضي، إعادة النظر في جلسة الحكومة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر.
وناشد البطريرك الماروني، الحكومة التأني في استعمال الصلاحيّات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية، ورأى أنّ أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.

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