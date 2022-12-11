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'كتيبة بلاطة' تستهدف بعمليتين قوات الاحتلال في محيط نابلس

'كتيبة بلاطة' تستهدف بعمليتين قوات الاحتلال في محيط نابلس
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت "كتيبة بلاطة"، اليوم الأحد، تبنيها عمليتي إطلاق نار ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وقالت كتيبة بلاطة، في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه، تمكن مقاومونا من استهداف حاجز حوارة العسكري، ويأتي هذا النشاط ردا طبيعيا على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني".

وفي التفاصيل، روت أنه "في تمام الساعة الـ11 والنصف مساء السبت، تم استهداف حاجز بيت فوريك العسكري بزخات من الرصاص".

وأضافت الكتيبة: "يا أبناء مدينة نابلس جبل النار، ويا كل إخوتنا أحبة الشهداء شيمون وعماد وبكير وسيم ونادر ووديع وصبح والعزيزي والقائمة تطول، نود إعلامكم أن كتيبة بلاطة موجودة على ما عاهدتكم عليه، وإن طال الحضور ما هي إلا كبوة جواد، فبنادق الكتيبة متعطشة وموجودة دائماً، وبنادقنا التي تعرفونها جيداً كما يعرفها العدو الجبان ومستوطنوه الذين ذاقوا منها الأمرين".

في شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، الشقيقين والأسيرين المحررين طارق ونبيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، علماً أن شقيقهم إسماعيل أبو شادوف معتقل منذ 19 عاماً ومحكوم 28 عاماً، وفرضت قوات الاحتلال عليه حكماً إضافياً عامين، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور.

وأشار سمور إلى أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقل الأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة وعلي بعجاوي، وذلك عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات المنازل في مخيم العروب شمال الخليل (جنوباً)، واعتقلت الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، والشبان: إبراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، وجبر البدوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الشابين أدهم أبو عرقوب وضياء صبح من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وسط الضفة، عقب مداهمة منزليهما.

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