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مراسم تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد ومن طلاب العلوم الدينية في طهران

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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شاهد.. طهران تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد

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