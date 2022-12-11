شاهد.. طهران تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في طهران، إن الشهيد حسن مختار زادة ارتقى شهيدا خلال أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأضاف، أن الشهيد أصيب قبل 20 يوما في شارع الشهيد باقر الحكيم العاصمة الإيرانية طهران من قبل مثيري الشغب، وكان راقدا في المستشفى، ليرتقي قبل أيام إلى الشهادة.

وقال أحد المشيعيين لمراسلنا حول غاية الحضور في التشييع: "حضرنا إلى التشييع من إكراما وآجلا لجميع شهداء الجمهورية الإسلامية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية، وكل الحشود التي حضرت إلى هنا جاءت لتقول بصوت واحد، أن الشعب الإيراني لم ولن يتنازل عن قيمه حتى ظهور صاحب العصر والزمان".

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