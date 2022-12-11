المصادقة على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الكيان الصهيوني والإمارات

العالم - الإحتلال

صادقت الإمارات و"الكيان الإسرائيلي"، اليوم الأحد، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الطرفين، والتي تُلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات.

ونشر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، على حسابه في "تويتر" صورا للحظات توقيع الاتفاقية، قائلاً: "تم المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و[إسرائيل]".

وأشار إلى أنّ "الاتفاقية ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات، ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".

وتابع: "زادت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات و[إسرائيل] 114% في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 مسجلةً 2 مليار دولار".

وأضاف أنّ "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستحفز هذا الازدهار التجاري، إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".

وفي أيار/مايو الماضي، أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، أنّ [إسرائيل] والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية تحدثت، في وقت سابق، عن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين [إسرائيل] والإمارات. ووفق وسائل الإعلام، فإن "الاتفاق سيزيد التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات، وسيمنح إعفاء ضريبي بشكل فوري أو تدريجي عن 96% من التجارة" بين الطرفين.

يذكر أنّ الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية وقّعت اتفاق تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات والكيان الصهيوني عددا من الاتفاقات التجارية، وهناك أيضا اتفاق نفطي بين البلدين يرمي إلى نقل النفط إلى ميناء "إيلات" على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي المحتلة إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.