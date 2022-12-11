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الفياض: الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة ومختلفة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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