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أردوغان يؤكد لــ"بوتين" تطهير الحدود السورية من الإرهابيين

أردوغان يؤكد لــ
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل.

العالم - تركيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، تناول ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا اقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد.

ولفت الرئيس أردوغان إلى مواصلة تنظيمات "بي كي كي، واي بي جي، و بي واي دي" الإرهابية أنشطتها الانفصالية شمالي سوريا وهجماتها الإرهابية التي تستهدف تركيا.

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي، ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب، أفاد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أنه يمكن الاعداد لتصدير مواد غذائية وسلع أخرى بشكل تدريجي في إطار ممر الحبوب.

وأشار الرئيس أردوغان إلى إيصال أكثر من 13 مليون طن من الحبوب إلى الجهات المحتاجة حتى اليوم عبر الجهود المشتركة في إطار الاتفاق.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن خالص تمنياته بإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

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أردوغان يؤكد لــ"بوتين" تطهير الحدود السورية من الإرهابيين

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