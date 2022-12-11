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المعارض تركي الشلهوب يحرج اميرا سعوديا بسؤال!

المعارض تركي الشلهوب يحرج اميرا سعوديا بسؤال!
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تساءل الكاتب الصحفي والمعارض السعودي تركي الشلهوب الأمير عبدالعزيز بن فهد بن آل سعود، عن سبب عدم حضورة في قطر لمتابعة المباريات عن قرب.

العالم- السعودية

وكتب الشهلوب في سلسله تغريدات على تويتر:

"أيها الأمير يا من سلالة ابن سعود إذا عندك شوية شجاعة وفن ملاحقة السيول أجب : لماذا أنت ممنوع من السفر ؟ ومن الذي منعك ؟"

واضاف في تغريدة اخرى :

"ليه ما حضرت مباراة منتخبنا؟! أنت ابن اسرة حاكمة وحضورك تشجيع للمنتخب .. ماجاوبتني حتى الآن !! هل انت ممنوع من السفر ؟"

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد بن آل سعود اتهم تركي الشلهوب بالخيانة في تغريدة على تويتر وكتب:

"لايوجد من بلادي معارضين بل مأجورين يقبضون ثمن كل حرف وكلمة خونه يحاولون يسوون انفسهم معارضه دولتنا حققت انجازات حتى العدو يشهد لها الا هذولا الدلوخ".

حتى يرد عليه شلهوب بالقول:

"الخيانة هي بعثرة أموال الشعب. ومعارضة الفساد هو الشرف الحقيقي
أسألك لماذا لم تحضر مباراة فريقنا في كأس العالم؟ إذا كنت تعرف العار أجب !"

واضاف:

"هذا الكلام ماراح ينفعك سوف تبقى أنت (ممنوع من السفر) بأمر صاحب الانجازات.
أصغر مواطن يطلع جواز ويسافر فوراً ويحضر مباراة كأس العالم وأنت تشاهدها من الشاشات. عيب عليك هذا الذل!"


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المعارض تركي الشلهوب يحرج اميرا سعوديا بسؤال!

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