البحرين /سحق علم الاحتلال بأقدام المشاركين بعزاء السيدة الزهراء ع رفضًا للتطبيع 

العالم- البحرين

ففي العاصمة المنامة حيث أحيا آلاف المعزين هذه الذكرى الأليمة رفعت هتافات منددة بتطبيع النظام مع الكيان الصهيوني، كما داس المعزون بعد انتهاء العزاء المركزي في بلدة سار العلم الصهيوني.

ولم يختلف الحال في بلدة السنابس التي استنفرت عصابات مرتزقة النظام في الطرق المؤدية نحو الميدان والقريبة منها، بينما يواصل الأهالي فيها اعتصامهم اليومي التضامني مع المعتقلين السياسيين.

وفي بلدة المرخ انطلقت مسيرة غاضبة تضامنًا مع الأسرى وتنديدًا بجريمة التطبيع.

يذكر أن رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ قدم إلى البحرين يوم الأحد 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها، وسط رفض شعبي عارم وتنديد واسع من المعارضة.