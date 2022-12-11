حمادة: جيل المقاومة قادم كطوفان هادر نحو تحرير القدس

العالم - فلسطين

وأكد حمادة في كلمته أمام حشود الطلبة في مدرجات كلية الآداب، على أن جيل المقاومة قادم كطوفان هادر نحو تحرير القدس، لن يوقفه محتل ولا غازي.

واحتفت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس بالانطلاقة الخامسة والثلاثين للمارد الحمساوي، مؤكدةً أنها على ذات البوصلة وعلى درب المقاومة في طوفانها الهادر.

وفي بداية كلمته؛ وجه حمادة التحية لإدارة جامعة القدس وطلبتها وكوادرها، مؤكدا أنها جامعة للشهداء والمقاومين.

وأثنى على طلبة الكتلة الإسلامية، داعيا إياهم ليكونوا على نفس درب الشهداء الأبطال عوض الله وأبو هنود.

وشدد حمادة على رفضه لمشاريع الاحتلال، إلى جانب أهمية استمرار المقاومة في الضفة الغربية، للانتصار للأقصى والقدس.

وذكر أن كافة أشكال النضال الفلسطيني تهدف إلى تحرير الوطن من البحر إلى النهر، وإلى إعادة القدس عاصمة كاملة مطهرةً للشعب الفلسطيني.

ففي جامعة القدس احتشد الطلاب على مدرج كلية الهندسة ظهر اليوم الأحد للمشاركة في المهرجان الطلابي الذي نظمته الكتلة الإسلامية.

وعقب المهرجان، انطلق ملثمون يرتدون زيا عسكريا ويحملون رايات حركة حماس وكتائب القسام، في مسير جاب أرجاء الجامعة وسط تكبيرات ودعوات لتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال.

وحمل الطلاب صور الشهداء القادة أحمد ياسين وياسر عرفات وأبو علي مصطفى إلى جانب صور عشرات الشهداء في سلسلة أطلقوا عليها أقمار القدس.

بالتزامن مع ذلك، أحيت الأطر الطلابية لحركة حماس والجـبهة الشعبية ذكرى انطلاقتهما الـ 35 والـ 55 في جامعة النجاح بنابلس.