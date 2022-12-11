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الجيش الباكستاني: مقتل 6 مدنيين في إطلاق نار من قوة حرس الحدود الأفغانية على حدود باكستان

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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