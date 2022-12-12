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أطفال اليمن، ضحايا العدوان السعودي... الطاقة في أوروبا، الأزمة والحلول المتاحة

أطفال اليمن، ضحايا العدوان السعودي... الطاقة في أوروبا، الأزمة والحلول المتاحة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، ما كشفه تقرير لليونيسيف أن عدد ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال تجاوز احد عشر ألفا، ثلثهم شهداء.

العالم - بانوراما

بينما أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي من النساء والأطفال خلال ثماني سنوات تجاوز ثلاثة عشر ألفا.

هذا ونظم أطفال اليمن، وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء تنديدا بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان والحصار بحق الطفولة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن عجز إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يصل في العام الجديد إلى ستين مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن العام المقبل قد يكون أكثر قسوة على الدول الأوروبية.

هذا ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى اعتماد الية شراء مشترك للغاز من أجل الحصول على سعر أقل، معترفة بتأثير الحرب في أوكرانيا على أمن الطاقة الاوروبي

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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