مقتل 6 مدنيين باكستانيين بنيران أفغانية "غير مبررة" على الحدود

العالم - باكستان

وقال الجيش في بيان إن "قوات حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين على الجانب الباكستاني من الحدود".

و"استهدفت النيران الأفغانية سكان مدينة شامان بإقليم بلوشستان"، جنوب غربي باكستان، بحسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن" قوات حرس الحدود الباكستانية ردت بشكل ملائم ومدروس على العدوان غير المبرر، إلا أنها تجنبت استهداف المدنيين الأبرياء في المنطقة".

وتعد شامان مدينة حساسة في بلوشستان، لاشتراكها في الحدود مع ولاية قندهار الأفغانية المضطربة.