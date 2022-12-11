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فلسطين.. استشهاد طفلة خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

فلسطين.. استشهاد طفلة خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلنت استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاماً بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين الليلة.

العالم - فلسطین

وقد أعلن مستشفى جنين الحكومي وصول جنى زكارنة 16 عاما لقسم الطواريء وهي مصابة برصاصة بالرأس خلال تواجدها على سطح منزل ذويها الواقع في حي البيادر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت ثلاثة شبان قالت إن اثنين منهم مطلوبين ويعتزمون تنفيذ عملية .وقد وقعت اشتباكات مسلحة خلال عملية الاقتحام نجم عنها إصابة ثلاثة شبان بجروح .

وأُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص الحيّ، الذي أطلقه عناصر قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اشتباك مسلّح ومواجهات اندلعت في جنين، عقب اقتحام نفّذته وحدة "المستعربين"، قبيل انتصاف الأحد، واعتقلت خلاله كلّا من ثائر جهاد حثناوي (40 سنة)، محمد جهاد حثناوي (33 سنة)، حسن أحمد علي مرعي (30 سنة)، قبل أن تنسحب لاحقا.

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فلسطين.. استشهاد طفلة خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

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