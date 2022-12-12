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جنرال فرنسي يتحدث عن ضرب مواكب عيد النصر الروسية وبوشكوف يرد

جنرال فرنسي يتحدث عن ضرب مواكب عيد النصر الروسية وبوشكوف يرد
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

ردّ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات الجنرال الفرنسي المتقاعد ميشيل ياكوفليف، وتصريحه بأن أوكرانيا قد تضرب مواكب ومسيرات في روسيا، بالتزامن مع يوم "عيد النصر" 9 مايو.

جنرال فرنسي يتحدث عن ضرب مواكب عيد النصر الروسية وبوشكوف يرد

ردّ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات الجنرال الفرنسي المتقاعد ميشيل ياكوفليف، وتصريحه بأن أوكرانيا قد تضرب مواكب ومسيرات في روسيا، بالتزامن مع يوم "عيد النصر" 9 مايو.

وكتب السيناتور الروسي في قناته على "تيلغرام": "هؤلاء السياسيون الحمقى ربما يقودون الأمر إلى صدام مباشر بين الناتو وروسيا. هم يجلسون في باريس، ويتحدثون عن هجوم على موسكو، من رأس فارغ ومع غياب كامل لفهم العواقب المحتملة".

يُشار إلى أنه في وقت سابق، قال ياكوفليف "إن قوات الناتو يجب أن تشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية على أراضي أوكرانيا."

هذا وقد حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، من أن خط المواجهة العسكرية الفعلية بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا محفوف بالعواقب الكارثية، إذ تُضطر موسكو إلى إرسال إشارات تحذيرية إلى واشنطن وبروكسل بشأن عدم جواز الصدام المباشر بين القوى النووية.

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