قناة العالم
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مجيد رضا رهنود الذي قام بقتل الشهيدين حسين زينال زاده ودانيال رضا زاده في مدينة مشهد المقدسة صباح اليوم
الجيش الباكستاني: مقتل 6 مدنيين في إطلاق نار من قوة حرس الحدود الأفغانية على حدود باكستان
الفياض: يجب علينا دعم الحكومة العراقية المنتخبة ليتسنى لها فرصة تقديم مشروعها الاصلاحي
الفياض: الحشد الشعبي مؤسسة أمنية لكنها تمتاز بالوعي السياسي
الفياض: العدو يتآمر على انجازاتنا بمختلف الأساليب منها محاولة كسر الاستقرار السياسي والأمني في البلاد
الفياض: الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة ومختلفة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر
مراسم تشييع أحد الشهداء المدافعين عن أمن البلاد ومن طلاب العلوم الدينية في طهران
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مجيد رضا رهنود الذي قام بقتل الشهيدين حسين زينال زاده ودانيال رضا زاده في مدينة مشهد المقدسة صباح اليوم
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أوروبا
صنّاع القرار الأوروبي يركضون نحو الهاوية
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩
أهم الأخبار
إتفاقية أمنية بين الإمارات والمرتزقة.. الدلالات والتوقيت
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤
خاص بالعالم- مراسلون
الألمان يعودون لعصر الحطب
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦
هاشتاغ
شاهد.. رواد التواصل يعلقون على أهم الأحداث الاقليمية والدولية
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤
مع الحدث
حرب روسيا والغرب وتهديد بوتين بالضربة النووية
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤
فار
مونديال قطر.. نهاية منافسات مرحلة ربع النهائي
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
اعدام مدان بجريمة قتل اثنين من قوات الأمن في مدينة مشهد المقدسة
جنرال فرنسي يتحدث عن ضرب مواكب عيد النصر الروسية وبوشكوف يرد
بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا
روسيا تستنكر مزاعم بريطانيا بشأن تزويد إيران لروسيا بمعدات عسكرية
محادثات ايرانية عراقية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي
فلسطين.. استشهاد طفلة خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين
مقالات و تحليلات
في ذكرى الشهيد.. خطاب القائد سيظل خير شاهد
واشنطن تحذر نتنياهو من قضيتين..فما هما؟!
انهيارات 'الجيش الصهيوني' من الداخل.. تعرض الإحتلال لـ'تداعيات' خطيرة
'مصر': غضّ طرف مدروس عن الوقفات الاحتجاجية
تركيا تهدد باحتلال جزء هام من اليونان وأثينا تردّ
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.