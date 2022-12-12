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تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مجيد رضا رهنود الذي قام بقتل الشهيدين حسين زينال زاده ودانيال رضا زاده في مدينة مشهد المقدسة صباح اليوم

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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