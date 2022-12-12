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المغاربة.. ومونديال فلسطين – الجزء الثاني

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أثبتت الجماهير في مباريات كأس العالم أن المدرج العربي والمغاربي لا يسعه التفكير إلا في فلسطين.

العالم – المغاربية

حتى لو تراكمت القضايا يبقى العلم الفلسطيني حاضرا وهذا ما برز في المونديال الحالي بقطر خلال الاحتفالات، سواء من قبل اللاعبين أو المشجعين في المدرجات وخارجها. ولعل ىرفع العلم الفلسطيني في مباريات المنتخب المغربي واحتفالات له دلالاته الخاصة ليكون بمثابة الرد الشعبي على التطبيع من قبل النظام، مثبتا أن تل أبيب منبوذة مغاربيا وإن حاول الاحتلال عبر كل مؤسساته وبأدوات مختلفة أن يشوه إدراك الشعوب للهوية الفلسطينية.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش التطرق للقضية الفلسطينية في مونديال قطر لكرة القدم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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