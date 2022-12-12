بالفيديو.. تفاصيل استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رأم الله إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بهدف اعتقال محمومة من المقاومين الفلسطينيين، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين الفلسطينيين.

وأضاف، أن عملية الاقتحام أسفرت عن استشهاد الفتاة 'جنى مجدي عصام زكارنة' البالغة من العمر 16 عاما إثر إصابتها في الرأس عبر رصاص قوات الاحتلال وكذلك إصابة ثلاثة آخرين.

وأشار مراسلنا إلى أن مدينة جنين أعلنت الحداد العام على روح الشهيدة زكارنة، حيث سيشيع جثمانها خلال الساعات المقبلة إلى مثواه الأخير.

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