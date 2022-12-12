حماس: استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق الاحتلال وقادته

العالم-فلسطين

وأكدت حماس في بيان لها ، أنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق الاحتلال وقادته.

وشددت على أنّ "المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة بإذن الله على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى"، لافتًة إلى أنّ "شعبنا سيبقى بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة".

ووجهت الحركة التحية لأبطال مخيم جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة، داعيًة أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد لجيش الاحتلال واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.