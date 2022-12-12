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بعد استشهاد زكارنة في جنين..

حماس: استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق الاحتلال وقادته

حماس: استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق الاحتلال وقادته
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيدة الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال وهي على سطح منزلها، خلال اقتحام مدينة جنين، الليلة الماضية.

العالم-فلسطين

وأكدت حماس في بيان لها ، أنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق الاحتلال وقادته.

وشددت على أنّ "المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة بإذن الله على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى"، لافتًة إلى أنّ "شعبنا سيبقى بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة".

ووجهت الحركة التحية لأبطال مخيم جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة، داعيًة أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد لجيش الاحتلال واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.

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