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مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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