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كنعاني: شهدنا بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الايراني وان ايران ردت بمواقف حازمة وبنفس المستوى

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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