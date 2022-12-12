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الجيش التركي والمجموعات المسلحة يقصفون قرى في ريف الرقة

الجيش التركي والمجموعات المسلحة يقصفون قرى في ريف الرقة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم من سوريا ان الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له قصفوا قرى صيدا ومعلق والدبس في ناحية عين عيسى بريف الرقة.

العالم _ سوريا

كما افاد الزميل حسام زيدان، ان مصادر محلية سورية في منبج وعين العرب بريف حلب، اكدت أن الجيش السوري رفد خلال اليومين الماضيين مواقعه عند خطوط التماس، التي تفصله عن مناطق سيطرة الجيش التركي والمجموعات المسلحة بجنود وذخيرة وعتاد عسكري ثقيل عبارة عن دبابات ومدفعية وراجمات صواريخ.

وقالت المصادر إن تعزيزات الجيش الأخيرة إلى منبج وعين العرب مع نظيرتها التي أُرسلت مطلع الشهر الجاري، تعد الأضخم من نوعها منذ التهديدات التركية بعدوان عسكري.

وكان الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له قد قصفوا في وقت سابق امس الاحد، قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والجماعات المسلحة التّابعة لها المتمركزة في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية.

وكانت مصادر أهلية أفادت السبت بأن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي فرغت من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة العدوان التركي وقصفه المستمر لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها.

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