شاهد.. أردوغان: صواريخنا يمكنها الوصول إلى أثينا

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حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان فيما سماه تسليح جزر بحر إيجه مشيرا الى ما تنتجه انقرة اليوم من صناعات دفاعية ما يشكل قلقا لأثينا.



وأضاف أردوغان: "الآن أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا، وهذا الإنتاج بالطبع يخيف اليونان، عندما نتحدث عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا، بالطبع يمكنه فعل ذلك، إذا لم تلتزموا بالهدوء وإذا حاولتم إرسال أسلحة تحصلون عليها من الولايات المتحدة إلى الجزر فإن دولة مثل تركيا من المؤكد ألا تقف ساكنة، يجب عليها أن تفعل شيئا".



ويشدد المسؤولون الأتراك على ان التحشيد العسكري اليوناني في بعض الجزر القريبة من سواحلها يشكل انتهاكاً لوضعها غير العسكري وفقاً للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "على اليونان التخلي عن انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح، اما ان تتراجع وتمتثل للمعاهدات واما ان نقوم بما يلزم، لا يمكن ان نبقى صامتين حيال ذلك سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد القانوني وكذلك في الميدان، عليها ان تدرك ان من يزرع ريحا يحصد عاصفة اذا كانوا لا يريدون السلام فسنقوم بذلك ذات ليلة على حين غزة".

من جهتها تقول أثينا إنها بحاجة للدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من انقرة رافضة مطالب الاخيرة بنزع السلاح هناك ومشيرة إلى ما تمتلكه انقرة من قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي للبلاد على الجانب الآخر من الجزر.