أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين12 ديسمبر 2022

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. ليست هناك مجاملات مع أية جهة بقضايا صيانة وحدة الأراضي الإيرانية

اطلاعات ..

وزارة الخارجية ..

إيران لن تتحمل أية تدخلات في سياساتها الخارجية وبرامجها الدفاعية

عصر ايرانيان ..

نائب رئيس لجنة الامن القومي بالمجلس ..

" لم نتوقع صدور بيان مشترك معاد لإيران يحمل توقيع الرئيس الصيني "

سياست روز ..

اليابان تخطو خطوات كبيرة في مسار العودة للعسكرتاريا بذريعة مخاوف من الصين

جوان ..

هلع في الكيان الصهيوني من وقوف الضفة الغربية على عتبة إنتفاضة جديدة

ارمان امروز ..

وزارة الخارجية ..الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي جزء لايتجزأ من التراب الإيراني

ارمان ملي ..

الرئيس التركي أردوغان.. هذه هي المرة الأخيرة التي سأرشح نفسي في الإنتخابات الرئاسية

ایران ...

أوروبا تضيق مجال إستقبال لاجئین من أوکرانیا بإستمرار الحرب الأوكرانية ودخولها الشهر العاشر

خراسان..

تظاهرات حاشدة في العاصمة البنغلادشية دكا ضد حكومة الرئيسة شيخة حسينة

كيهان ..

رئيس التحرير يسأل الرئيس الصيني .. ماهو رأيكم في موضوع السيادة الصينية على تايوان إذن ؟

مردم سالاري ..

موسكو توجه رسالة إحتجاج لفنلندا تنديدا باضرام متظاهرين فنلنديين النار بالعلم الروسي

افتاب يزد ..

إستطلاع للرأي بأمريكا يكشف عدم رغبة غالبية الديمقراطيين بترشيح بايدن بالإنتخابات الرئاسية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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ايران ..

في خضم الانعكاسات الواسعة في الصحف الايرانية بشأن البيان المشترك لزيارة الرئيس الصيني للسعودية , كتبت صحيفة ايران في مقالها ( ملاحظات حول زيارة الرئيس الصيني للسعودية )..ينبغي تقييم العلاقات بين بلدان العالم من زاوية رؤية شاملة , فمثلا هناك علاقات استراتيجية وطيدة بين روسيا وايران لكن ذلك لم يمنع موسكو من انتقاد بعض المواقف الايرانية , كما ان هذه العلاقات الاستراتيجية لم تمنع ايران من انتقاد بعض المواقف الروسية, فهذه الانتقادات المتبادلة لم تمس جوهر واساس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ابدا .

إن الصين تدرك واقع وجود تحديات بمسار تغيير النظام الدولي تحتم توطيد علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين أي روسيا وإيران .

وهذا يعني ببساطة ان الصين لن تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية من اجل مصالح اقتصادية عابرة ما , ويعني ايضا ان الصين لن تغامر ابدا على حساب مصالحها الاستراتيجية. وبالطبع من حق اي بلد اقامة علاقات مع الاخرين تتناسب مرحليا او استراتيجيا مع مصالحه الوطنية وهذا يشمل الصين ايضا التي تخطط لاضعاف النفوذ الامريكي بالمنطقة .

عصر ايرانيان ...

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( البيت الأبيض وتأجيج سيناريو الترويع من إيران ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..امركيا اعلنت مؤخرا عن احتجاز سفينة صيد ايرانية في بحر عمان ادعت انها تحمل اسلحة لليمن .

إن وراء هذا السيناريو الأمريكي المفبرك محاولة للترويج للسيناريو الغربي بإيجاد أجواء ترويع من إيران والا من الذي لا يعرف في عالمنا اليوم بان امريكا تقف وحليفاتها الاوروبيات وراء دعم التحالف السعودي في حربه الوحشية على اليمن , ومن الذي لايعرف في عالمنا اليوم واقع ان التحالف السعودي بدأ حربه العدوانية على اليمن قبل ثمان سنوات باسلحة امريكية واوروبية وما زال يواصلها باسلحة وذخائر حربية امريكية واوروبية اليوم .

ابرار ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة ابرار في مقالها ( أوكرانيا تلوح بإحتمال إستهداف روسيا ) ..في تطور بالغ الخطورة اعلن مجلس الامن القومي الاوكراني عن استعداد الجيش لشن هجمات على اهداف في عمق الاراضي الروسية نفسها .

الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني قال بصراحة إن كييف قادرة على توجيه ضربات مدمرة في عمق الأراضي الروسية في حالة استمرار الضربات الروسية لمحطاتى الطاقة والبنى التحيتية باوكرانيا .

"الكسي دانيلوف" اوضح ايضا بأن اوكرانيا لن تطلب الاذن من احد اذا ما قررت القيامباي عمل واجراء لضمان امنها ومصالحها الوطنية وللدفاع عن نفسها . انى هذه التهديدات الاوكرانية جاءت بعك تاكيد الرئيس الروسي مواصلة الضرباتللبنى التحتية باوكرانيا رد على استهداف جسر القرم.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( العراق والضرورات الأمنية ).. احتفل العراق السبت العاشر من الشهر الحالي ديسمبر بيوم النصر في الذكرى السنوية الخامسة للقضاء على تنظيم داعش الارهابي .

ان العراق انتصر على داعش لكن مازالت هناك فلول داعشية وخلايا نائمة لهذا التنظيم الارهابي التكفيري تطل برأسها من حين لاخر هنا وهناك في العراق .

إن تكريس الأمن في العراق يصطدم في الواقع بعقبة وجود قوات أمريكية في الأراضي العراقية رغم قرار البرلمان العراقي بإخراجها.

فامريكا يهمها انعاش الفلول الداعشية لافتعال ذريعة تبرر بقاءها عسكريا في الاراض العراقية . الى جانب ذلك هناك عقبة اخرى تحول دون استباب الامن في العراق وتتمثل في تحول اقليم كردستان لساحة تحركات صهيونية ولنشاطات جماعات مسلحة يشكل وجودها تهديدا للبلدان المجاورة وللسيادة الوطنية العراقية .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الأغلبية الزرقاء في خطر ) في اشارة للاغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الامريكي ...حملت استقالة النائبة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الامريكي عن ولاية اريزونا كريستين سينما صدمة للحزب الديمقراطي ولادارة بايدن ايضا إن إستقالة عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية كريستين سينما قلصت الفارق بين الجمهوريين والديمقراطيين للحد الأدنى في هذا المجلس.

هذه النائبة التي سبق ان عارضت لوائح طرحتها ادارة بايدن على الكونغرس قالت في خطاب الاستقالة ان الامريكيين سأموا من احتكار الحزبين الديمقراطي والجمهوري للسلطة وللانتخابات في الولايات المتحدة لذلك قررت تشكيل حزبا مستقلا.