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الاحتلال الاميركي يُخرج 37 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

الاحتلال الاميركي يُخرج 37 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، عن خروج 37 صهريجا محملا بمادة النفط السوري من الاراضي السورية متجهة الى العراق.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، ان الصهاريح اجتازت الحدود السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية صباح اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال الاميركي قد سرقت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من ٦٦ آلية غالبيتها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من حقول النفط السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

وبذلك فان قوات الاحتلال الاميركي لا زالت تواصل سرقاتها لنفط سوريا وكذلك القمح من المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها وتخرج الكميات المسروقة عبر معابر غير شرعية التي فتحتها على جانبي الحدود بين سورية والعراق.

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