بالفيديو.. كنعاني يكشف للعالم عن مطالبات قدمتها ايران للسعودية

العالم - خاص بالعالم

وقال كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في طهران ردا على سؤال مراسل قناة العالم بشأن انتقاد القنوات الناطقة باللغة الفارسية التابعة للسعودية القضاء الايراني مؤخرا بسبب تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانيين بالمحاربة رغم انخفاض وتيرة اعمال الشغب في ايران،"إن الجمهورية الاسلامية، نظرا لعلاقاتها أعلنت موقفها ورؤيتها ورسائلها الجدية عبر الطرق الدبلوماسية وبعض دول المنطقة للسعودية، حيث أعلنت مطالبها الواضحة والشفافة، ونأمل بأن تتخذ الاجرات اللازمة بهذا الصدد".

وأضاف: لقد أوضحنا وجهات نظرنا حول اجراءات بريطانيا التي تحتضن قناة ايران اينترنشنال واتخذنا بعض القرارات. وفي المجال الدبلوماسي، اعلنا احتجاجنا لسفراء بعض الدول الداعمة لهذه القنوات المعادية في طهران. وطلبنا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاطها.

وتابع: لقد اتخذنا اجراءات حقوقية ضد هذه القنوات في أوروبا وبريطانيا، لافتا الى ان هذه القنوات المعادية قامت بتحريض مثيري الشغب ودعمهم وتعليمهم اعمال إرهابية وكيفية مواجهة القوات الامنية وخلق الفوضى مما اسفرت هذه الاعمال عن تعرض المواطنين الإيرانيين للأذى ولقى البعض حتفهم خلال اعمال الشغب.

وشدد كنعاني على ان بريطانيا تتحمل مسؤولية احتضان هذه الشبكات وتهيأة الظروف لنشاطاتها التحريضية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهي مسؤولة أمام المواطنين الإيرانيين باعتبارها دولة تُرتكب هذه الجرائم على أرضها.